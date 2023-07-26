Eski 1000 TL’lik banknotu bulan turnayı gözünden vurdu! Tek bir tanesi bile servet ediyor! Hemen sandıkları kurcalayın

1927 basım 1. emisyon 1000 lira, Türkiye'nin para tarihinde önemli bir yere sahip olan ve nadir bulunan bir banknot olarak biliniyor. Bu banknot, özel bir tasarıma sahip olması, sınırlı sayıda basılmış olması ve tedavülde olmaması gibi faktörler nedeniyle büyük bir değer taşıyor. Değerini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Eski banknot koleksiyonculuğu, tarih ve kültür meraklıları için değerli bir hobi olarak görülüyor.