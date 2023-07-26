Emekliye müjdeli duyuru saat 09.12’de yapıldı! 8.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo geldi! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı

Temmuz ayının sonlarına doğru bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar EYT'li emeklilerin yanı sıra mevcut aylık alan emeklileri, dul ve yetimleri de kapsıyor. Kampanyalar, emeklilere ek gelir imkanı sağlayarak maddi açıdan rahatlama sunuyor. Emekli aylığı bağlanan EYT'lilerle halihazırda aylık alan emekliler bu promosyonlardan yararlanabilecek. Farklı bankalar emekli aylıklarına göre değişen tutarlarda promosyon ödemeleri yapıyor.

TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.499 lira arası olanlara 1.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 1.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor.