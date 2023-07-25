Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?
Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak için;
4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.
T.C Kimlik numaranızı,
SSK Sicil Numaranızı,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.
'Sorgula' butonuna basın
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4B Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.
TC Kimlik numaranızı,
Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına gidin.
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi,
Hizmet türünü seçin.
Altta bulunan hesapla butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
Ne Zaman Emekli Olurum?
SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;
uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasına gidin.
Cinsiyetiniz,
Doğum tarihiniz,
Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,
Hizmete başlama tarihi,
SSK prim ödeme gün sayınız,
Diğer sandıklara ait gün sayınız,
Askerlik/Sanatçı gün sayınız,
Fiili gün sayınız,
Yurtdışı gün sayınız,
3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.
Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Gönder' butonuna basın.
Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.