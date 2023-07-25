Memura seyyanen zamların yatacağı tarih merak edilerek araştırılıyor. Peki, Seyyanen zam yattı mı , ne zaman yatacak 2023? Memura ek ödeme ne zaman verilecek? Seyyanen zam yatmadı, neden? İşte detaylar...

Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.



Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamlarını aldı. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.



Maaş farklarının da Temmuz ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.