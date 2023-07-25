Madenden şakır şakır bakır, çinko, gümüş, altın fışkırıyor! Rezervi iki katına çıkardılar

Norveç ve Grönland Denizi açıklarında yapılan bir keşif, dünya genelinde üretilen hacmin yaklaşık iki katı kadar büyük miktarlarda önemli mineral kaynaklarının bulunduğunu ortaya koydu. Norveçli yetkililer tarafından duyurulan bu keşif Norveç'in zengin petrol ve gaz kaynaklarına ek olarak altın, gümüş, bakır ve çinko gibi değerli metallerin çıkarılması için büyük bir fırsat sunuyor.

MİLYONLARCA TONLUK KAYNAK BULUNDU Yapılan ilk tahminlere göre Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin uzak bölgelerindeki polimetalik sülfürler, yıllık dünya üretim miktarının yaklaşık iki katı olan 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor.