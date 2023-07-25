Temmuz ayı FED faiz kararı öncesinde birçok piyasa ürününde yatırımı bulunan yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasına FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yeraldı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Banka, geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulunurken, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

Öte yandan, dün açıklanan verilerde ABD'nin konut piyasasının hala oldukça sıcak olması dikkati çekerken, ülkede konut başlangıçları, mayısta yüzde 21,7 artışla 1 milyon 631 bine, inşaat izinleri de aylık bazda yüzde 5,2 artışla 1 milyon 491 bine çıktı.