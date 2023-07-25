2000-2010 sonrası için kademeli emeklilik tablosu ayarlanıyor! 2. EYT’de 49-54 yaş arasına onay mührü vurulacak

Türkiye'de emeklilik sisteminde yapılan önemli değişikliklerle ilgili gündem oldukça hareketli. Yeni düzenlemelere göre, Bağ-Kur ve SSK prim günleri eşitlenerek, emeklilik için gereken süre azaltılıyor. Bu adım, özellikle Bağ-Kur'lu esnaf ve çalışanlar için emeklilik yaşının düşürülmesi anlamına geliyor. Böylece Bağ-Kur kapsamında çalışanlar da SSK'lı çalışanlar gibi emeklilik sürelerini daha hızlı tamamlayabilecekler. Öte yandan kademeli emeklilik sistemi devreye girmesi bekleniyor. Peki, kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...