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    • Ekonomi
    • 24.07.2023 20:02
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    • 24.07.2023 20:08
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    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, ne zamana kadar uzatıldı? 2023 Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? SORGULAMA EKRANI

    Kabine Toplantısının sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneği hakkında da yeni duyurular yaptı. Buna göre kısa çalışma ödeneği 3 ay süreyle uzatıldı. Peki 2023 Kısa çalışma ödeneği nedir, kimler alabilir, şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 2023 Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? İşte başvuru ve sorgulama ekranı.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

    Son dakika... Kısa çalışma ödeneği 3 ay süreyle uzatıldı. Peki 2023 Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? Kısa çalışma ödeneği nedir, kimler alabilir, şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte Kısa çalışma ödeneği başvuru ve sorgulama ekranı...

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

    24 Temmuz 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan kısa çalışma ödeneği hakkında şöyle konuştu:

    "Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz."

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

    İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

        İşverenin; e-Devlet üzerinden gerekli alanları doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca aynı sistem üzerinden kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerin eklenmesi yeterlidir.

        - Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile

        - Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, ne zamana kadar uzatıldı? 2023 Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? SORGULAMA EKRANI
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