KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, ne zamana kadar uzatıldı? 2023 Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.