KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, ne zamana kadar uzatıldı? 2023 Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? SORGULAMA EKRANI

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği 3 ay süreyle uzatıldı. Peki 2023 Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç TL? Kısa çalışma ödeneği nedir, kimler alabilir, şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte Kısa çalışma ödeneği başvuru ve sorgulama ekranı...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
24 Temmuz 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan kısa çalışma ödeneği hakkında şöyle konuştu:
"Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz."
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.