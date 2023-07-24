Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan duyurdu: Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıldı





İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:



Ülkemizin dört bir yanından felaketler ciddi hasarlara yol açıyor. 6 Şubat'ı unutmak mümkün mü? Şehitlerimiz ve gazilerimiz unutulabilir mi? Tarihimizin en büyük afetlerinden olan 6 Şubat yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

Afetin etkilediği şehirlerimizde acil yıkılması gereken binaların hasarlarını tamamen kaldırdık. Yıkılan binaları devlet eliyle yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Zemin etütleri yapılan yerlerde inşa çalışmaları hızla yapılıyor. Köy evlerinden teslim edilenler var. Sonbaharda konutlarımızı da vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Yerinde dönüşüm çalışmalarını başlattık. Bir kısmı kredi bir kısmı hibe olarak önemli destekler veriyoruz. 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor.



Depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. 6 Şubat depreminin ülkemize maliyeti 104 milyar doların üzerindedir. Mücbir sebep düzenlemesini, depremde en çok yıkıma uğrayan Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam ettireceğiz.