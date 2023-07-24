Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, geldi mi? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır? 2023 EV HANIMLARI EMEKLİ OLMA ŞARTLARI!

''Ev hanımlarına emeklilik hakkı var mı, geldi mi? Ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Ev hanımlarına emeklilik şartları neler?'' şeklindeki sorular internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından yoğun olarak sorgulanıyor.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI VAR MI, GELDİ Mİ?
24 Temmuz'da toplanan Kabine ile birlikte ev hanımlarına emeklilik müjdesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Bugünkü Kabine toplantısında konuya ilişkin bir bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor.
Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla beraber gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!
A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları yeni Kabine öncesinde aktarmıştı.
Yapılan açıklamaya göre proje şöyle şekil alacak:
"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek."