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    • Ekonomi
    • 24.07.2023 08:02
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    • 24.07.2023 08:02
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    EMLAK KONUT THY KURASI ÇEKİLDİ Mİ? | 2023 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve Türk Havayolları iş birliğiyle gerçekleştirilen İstanbul'da ev sahibi olmayan kişilere yönelik proje, hızla ilerlemekte ve geri sayım devam etmektedir. Bu projede yüzde 20 peşinat ve yıllık ara ödemelerle uzun vadede 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere sahip olma fırsatı sunulmaktadır. İşte 2023 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi...

    takvim.com.tr
    2023 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve Türk Havayolları iş birliğiyle gerçekleştirilen İstanbul'da ev sahibi olmayan kişilere yönelik proje, hızla ilerlemekte ve geri sayım devam etmektedir. Bu projede yüzde 20 peşinat ve yıllık ara ödemelerle uzun vadede 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere sahip olma fırsatı sunulmaktadır. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu projeye yoğun ilgi göstermiş ve şimdi ise kura çekilişi ne zaman yapılacağı merak edilmektedir. Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi ve 2023 Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları hakkındaki detaylar ve merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

    Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut güvencesiyle İstanbul'da ev sahibi olmayanlara yönelik bir çalışma olarak hayata geçirilmiştir. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere sahip olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği bu projede, kura çekilişi ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusudur. Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilişi için henüz resmi bir duyuru yapılmamış olup, başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekiminin gerçekleşmesi beklenmektedir. Kura çekilişiyle ilgili yapılan açıklama sonrasında haberimiz güncellenecektir.

    Başvuru yapan kişilerin ev sahibi olma durumu kura çekilişiyle belirlenecektir. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi sonucunda hak sahibi oldukları projeden yüzde 20 peşinat ödemesi yaparak ev sahibi olabileceklerdir. Peşinat ödemelerini takiben 120 ay vadeli ve aylık 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ödemeler gerçekleştirilecektir.

        Örneğin, 1+1 bir daire için brüt 58 metrekare alan ve 2.088.000 TL satış fiyatı belirlenmiştir. Bu daireye başvuru yapan bir kişi yüzde 20 peşinat olan 417.600 TL'yi ödeyecek ve ardından 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemeleri gerçekleştirecektir.

        Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin ödeme planları da belirlenmiştir. Örneğin, 2+1 bir daire için brüt 72 metrekare alan ve 2.592.000 TL satış fiyatı belirlenmiştir. Bu daireye başvuru yapan bir kişi yüzde 20 peşinat olan 518.400 TL'yi ödeyecek ve ardından 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemeleri gerçekleştirecektir. İlk yılda aylık 10.000 TL, ikinci yılda aylık 15.000 TL, üçüncü yılda aylık 25.000 TL, dördüncü yılda aylık 30.000 TL, beşinci yılda aylık 42.750 TL ve altıncı yıldan onuncu yıla kadar aylık 46.322 TL taksitler ödenecektir.

        Diğer bir örnek olarak, 3+1 bir daire için brüt 102 metrekare alan ve 3.672.000 TL satış fiyatı belirlenmiştir. Bu daireye başvuru yapan bir kişi yüzde 20 peşinat olan 734.400 TL'yi ödeyecek ve ardından 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemeleri gerçekleştirecektir. İlk yılda aylık 15.000 TL, ikinci yılda aylık 20.000 TL, üçüncü yılda aylık 30.000 TL, dördüncü yılda aylık 42.200 TL, beşinci yılda aylık 60.500 TL ve altıncı yıldan onuncu yıla kadar aylık 68.455 TL taksitler ödenecektir.

            Emlak Konut Yenişehir Evleri projesine katılmak isteyenler, başvurularını yaparak kura çekimine katılma şansı elde edebilirler. Kura çekimi sonucunda hak sahibi olanlar, yüzde 20 peşinat ödemelerinin ardından 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilirler. Bu projede toplamda 13.000 bağımsız bölüm yer almakta olup, satışlar Emlak Konut tarafından gerçekleştirilecektir.

            2023 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi aşağıdaki linkte

            https://onlineislemler.emlakkonut.com.tr/online/
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            Haberler Ekonomi EMLAK KONUT THY KURASI ÇEKİLDİ Mİ? | 2023 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi
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