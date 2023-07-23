Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

Özellikle enflasyon beklentisi ve tahminleri ayın son günlerinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Arama motorunda "Temmuz ayı enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekonomide pek çok konuda belirleyici olan enflasyon verileri her ayın başında duyuruluyor. Peki, temmuz ayı enflasyon beklentisi tahmini ne kadar? İşte merak edilenler...
Temmuz ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak 2023?
Temmuz ayı enflasyon oranı Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Tarih netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
Kira artış oranı da aynı zamanda belli olacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.
Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.