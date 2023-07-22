Temmuz 2023 Vergisiz iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 fiyatları ne kadar? Öğrenciye vergisiz telefon başladı mı?

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turu 14 Mayıs, ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler öncesinde "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında gençlere verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesi için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini kaydetti. Ancak şu an için öğrenciye vergisiz telefon uygulamasının ne zaman başlayacağı yönünde bir tarih bilgisi bulunmuyor.