Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır. Emeklilikleri yaklaşan ve yıllar boyu çalışan kişiler 'ne kadar emekli maaşı alırım?' sorunu araştırma içerisine giriyor. Emekli maaşın kaç TL olacağı ve nasıl hesaplanacağına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.