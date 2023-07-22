Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.07.2023 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2023 13:32
    ABONE OL

    Temmuz ayında bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2023? Temmuz 2023 EYT maaşları ne kadar oldu? 4A-4B-4C emekli maaş hesaplama 2023!

    Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Farklı mesleklerde çalışan milyonlarca kişinin ortak konusu emeklilik, çalışmaya devam edenler ya da prim gününü doldurup yaşı bekleyenler alacakları maaşın ne kadar olacağını, hesaplama işleminin nasıl yapılacağı gibi bilgileri merak ediyor. Emekli maaşın kaç TL olacağı ve nasıl hesaplanacağına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2023?

    Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır. Emeklilikleri yaklaşan ve yıllar boyu çalışan kişiler 'ne kadar emekli maaşı alırım?' sorunu araştırma içerisine giriyor. Emekli maaşın kaç TL olacağı ve nasıl hesaplanacağına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır.

    Emeklilikleri yaklaşan ve yıllar boyu çalışan kişiler 'ne kadar emekli maaşı alırım?' sorunu araştırma içerisine giriyor.

    Emekli Maaşı Hesaplama 2023

    SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

    EMEKLİ MEMURLAR DİKKAT! İşte kalem kalem yeni maaşlar

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

        Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

        Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak için;

        4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

        uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına gidin.

        T.C Kimlik numaranızı,

        SSK Sicil Numaranızı,

        Baba adı,

        Nüfus il,

        Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

        'Sorgula' butonuna basın

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        4B Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

        uyg.sgk.gov.tr 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına gidin.

        TC Kimlik numaranızı,

        Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

        uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına gidin.

        Doğum tarihi,

        Cinsiyet,

        4A çalışma süresi

        Başlangıç ve bitiş tarihi,

        Hizmet türünü seçin.

        Altta bulunan hesapla butonuna basın.

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

        Ne Zaman Emekli Olurum?

        SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

        uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sayfasına gidin.

        Cinsiyetiniz,

        Doğum tarihiniz,

        Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

        Hizmete başlama tarihi,

        SSK prim ödeme gün sayınız,

        Diğer sandıklara ait gün sayınız,

        Askerlik/Sanatçı gün sayınız,

        Fiili gün sayınız,

        Yurtdışı gün sayınız,

        3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

        Gerekli bilgileri girdikten sonra 'Gönder' butonuna basın.

        Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İsrail’den 15 yıl sonra dikkat çeken ziyaret
        Haberler Ekonomi Temmuz ayında bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2023? Temmuz 2023 EYT maaşları ne kadar oldu? 4A-4B-4C emekli maaş hesaplama 2023!
            loading
            SON DAKİKA