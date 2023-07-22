SGK uzmanı kalem kalem hesapladı! 3600-4850 gün primle o kişilere erken emeklilik hakkı çıkarıldı

Erken emeklilik belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ve prim ödeyen kişilere sunulan bir imkan olarak öne çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartları yerine getirenler emeklilik yaşının daha erken bir döneminde maaş almaya başlayabiliyor. SGK uzmanları bazı durumlarda 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabilme imkanı olduğunu belirtiyor. Bu durum sigorta sistemlerinde belirli koşulları yerine getiren bireylerin emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sunuyor. Erken emeklilik için en önemli kriter ise sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak belirleniyor.