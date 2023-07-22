Param durduğu yerde biriksin diyen yaşadı! Bankada 150.000 TL'si olan düğün bayram edecek

Son aylarda mevduat hesaplarına yatırım yapmak isteyenlerin sayısında artış yaşandı ve bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Müşteri kazanma yarışında olan bankalar çeşitli avantajlı teklifler sunarak yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışıyor. Tasarruf sahibi olanlar, en uygun koşullara sahip bankayı tercih ederek paralarını değerlendirmenin yollarını araştırıyorlar. Mevduat hesapları sayesinde birikimler her ay artarak katlanıyor ve yatırımcıların cüzdanları kazançlarla dolup taşıyor.