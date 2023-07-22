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    • Ekonomi
    • 22.07.2023 10:14
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    • 22.07.2023 10:14
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    Param durduğu yerde biriksin diyen yaşadı! Bankada 150.000 TL'si olan düğün bayram edecek

    Bankalar, müşteri sayısını artırmak ve mevduat hesaplarına daha fazla para çekmek için cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Mevduat hesaplarıyla yapılan yatırımların getirisi her ay giderek artarak cüzdanları kazançlarla dolduruyor. Mevduat hesapları güvenli ve risksiz bir yatırım yöntemi olarak tercih edilen bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Banka müşterileri mevcut mevduat hesaplarını değerlendirirken veya yeni bir hesap açmak istediklerinde bankaların en güncel faiz oranlarını öğrenerek tercihlerini şekillendiriyor.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Son aylarda mevduat hesaplarına yatırım yapmak isteyenlerin sayısında artış yaşandı ve bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Müşteri kazanma yarışında olan bankalar çeşitli avantajlı teklifler sunarak yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışıyor. Tasarruf sahibi olanlar, en uygun koşullara sahip bankayı tercih ederek paralarını değerlendirmenin yollarını araştırıyorlar. Mevduat hesapları sayesinde birikimler her ay artarak katlanıyor ve yatırımcıların cüzdanları kazançlarla dolup taşıyor.

    Temmuz ayının sonlarına yaklaşırken bankalar, mevduat faiz oranlarında güncelleme yaptı. Bu güncellemeler sonucunda en yüksek mevduat faiz oranları belirlendi ve yatırımcılar için tercih edilebilir seçenekler ortaya çıktı.

    Örnek olarak Akbank mevduat faiz oranını yıllık %32,00 olarak açıkladı ve 153.998 TL'lik bir mevduat hesabı için net kazancın 3.998 TL olduğunu belirtti.

        Cepteteb, yıllık %30,00 faiz oranıyla 153.748 TL'lik bir mevduat için net kazancın 3.748 TL olduğunu duyurdu.

        ING Bank, yıllık %35,00 faiz oranı ile 154.373 TL'lik bir mevduatın net kazancını 4.373 TL olarak belirtti.

        Yapı Kredi ve Denizbank da yıllık %32,00 faiz oranı ile 153.998 TL'lik bir mevduat hesabı için net kazancın 3.998 TL olduğunu açıkladı.
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            Haberler Ekonomi Param durduğu yerde biriksin diyen yaşadı! Bankada 150.000 TL'si olan düğün bayram edecek
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