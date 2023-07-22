3600-4850 gün primle o kişilere erken emeklilik hakkı çıkarıldı! SGK uzmanı kalem kalem hesapladı!

Erken emeklilik çalışanlar için önemli bir avantaj. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca düzenli prim ödemesi yapıldığında kişinin emeklilik süresi kısalabiliyor ve daha erken bir yaşta emekli olabilme imkanı doğuyor. Ancak erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihi kadar diğer bazı faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Prim ödeme süresi, prim ödeme miktarı, yaş gibi unsurlar da emeklilik hakkının belirlenmesinde etkili oluyor.