3600-4850 gün primle o kişilere erken emeklilik hakkı çıkarıldı! SGK uzmanı kalem kalem hesapladı!

Erken emeklilik çalışanlar için önemli bir avantaj. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca düzenli prim ödemesi yapıldığında kişinin emeklilik süresi kısalabiliyor ve daha erken bir yaşta emekli olabilme imkanı doğuyor. Ancak erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihi kadar diğer bazı faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Prim ödeme süresi, prim ödeme miktarı, yaş gibi unsurlar da emeklilik hakkının belirlenmesinde etkili oluyor.
3600-4850 GÜN PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK
SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini belirtmektedir.
Ancak prim günü yetersiz olan ve yaşı nedeniyle prim ödeme süresini tamamlayamayan kişiler için "yaştan emeklilik" seçeneği bulunmaktadır. Yaştan emeklilikte, daha düşük prim ödeyerek emekli olunmaktadır. Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.