Dünyanın dört gözle beklediği keşif! Tüm dünyanın kaderini değiştirecek projeyi hazırladılar

Günümüzde enerji elde etmek için kullanılan yöntemlerin çevresel etkileri ve sürdürülebilirlik konusundaki sorunları, yeni ve güvenilir enerji kaynakları arayışını hızlandırdı. Nükleer enerji, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları bu süreçte öne çıkan seçenekler oldu. Ancak fosil yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve nükleer santrallerin potansiyel tehlikeleri nedeniyle temiz, güvenli ve istikrarlı bir enerji kaynağına olan ihtiyaç daha da belirginleşti.