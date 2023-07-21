Dünyanın dört gözle beklediği keşif! Tüm dünyanın kaderini değiştirecek projeyi hazırladılar

Günümüzde enerji elde etmek için kullanılan yöntemlerin çevresel etkileri ve sürdürülebilirlik konusundaki sorunları, yeni ve güvenilir enerji kaynakları arayışını hızlandırdı. Nükleer enerji, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları bu süreçte öne çıkan seçenekler oldu. Ancak fosil yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve nükleer santrallerin potansiyel tehlikeleri nedeniyle temiz, güvenli ve istikrarlı bir enerji kaynağına olan ihtiyaç daha da belirginleşti.
ITER projesi tüm bu ihtiyaçları karşılamak için devreye giren tarihin en çılgın projelerinden biri. Projenin amacı, füzyon reaksiyonunu kontrol etmek ve kullanmak için bir yöntem geliştirmektir. Bu yöntem bir bardak suyla bir varil petrolün verdiği enerjinin benzerini sağlayabilen füzyon enerjisidir.
Devasa projede 35'ten fazla ülkenin katkısıyla bir milyon bileşen ve 10 milyon parça kullanılıyor. Bu, muazzam bir lojistik ve mühendislik zorluğu yaratıyor ancak başarıldığında dünya üzerinde temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağına ulaşılması açısından büyük bir adım atılacak.