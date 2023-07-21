Aile Destek ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile Destek parası ne kadar, kaç TL yatacak? Aile Destek ödemeleri ne zaman bitecek?

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödemelerinin 11 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Göktaş, programdan 3,7 milyon hanenin yararlandığını, hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek sağlandığını belirterek, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız." demişti.

Öte yandan Ağustos ayında hangi gün ödeneceği hakkında ise şuan resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.