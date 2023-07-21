Aile Destek ÖDEME TAKVİMİ 2023! Aile Destek parası ne kadar, kaç TL yatacak? Aile Destek ödemeleri ne zaman bitecek?

Aile Destek paralarının ödeme tarihleri ve ne zaman biteceği gündemde sıkça araştırılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 1 yıl daha ödenmeye devam edecek. Peki Aile Destek parası ne kadar, kaç TL yatacak? Aile Destek ödemeleri ne zaman bitecek?
AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ 2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı ödemelerinin 11 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Göktaş, programdan 3,7 milyon hanenin yararlandığını, hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek sağlandığını belirterek, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar lira aile desteği, 1 milyar lira da çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar lira ödeme yapacağız." demişti.
Öte yandan Ağustos ayında hangi gün ödeneceği hakkında ise şuan resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL