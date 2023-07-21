250 bin TL'lik eski banknotu bulan çok şanslı! Sandıkları tek tek kurcalayın sizin evde de çıkabilir! Altın değerinde...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uzun süredir saklanan ve üzerinde basım hatası bulunan özel bir banknot ortaya çıktı. İlçede görevli bir memur, maaş dağıtımı sırasında dikkatini çeken bir 250 bin TL'lik banknot üzerinde Atatürk'ün resminin yüzünde damla şeklinde bir basım hatası olduğunu fark etti. Bu özel banknotu koleksiyonuna eklemek isteyen vatandaş uzun yıllar boyunca parayı sakladı. Şimdi bu parayı binlerce TL'ye satmaya hazırlanıyor.