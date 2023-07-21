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    • Ekonomi
    • 21.07.2023 15:29
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    • 21.07.2023 15:30
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    1 gram altını olanlar bile baksın! İslam Memiş son tahminini ilan etti! En yakın zamanda...

    Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatları, son zamanların rekor seviyelerine ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Gram altın fiyatı da ons altının yükselişine paralel olarak artış gösterdi ve 1700 TL seviyesine yükseldi. Şimdi gözler fiyatların hangi rotaya doğru hareket edeceğine çevrildi.

    1 gram altını olanlar bile baksın! İslam Memiş son tahminini ilan etti! En yakın zamanda...

    Altın fiyatları son günlerde rekor seviyelerle yatırımcıların dikkatini çekiyor ve yatırım portföylerinde tercih edilen bir enstrüman haline geliyor. Ons altın ABD enflasyon verisi sonrasında 1960 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çeken ve son dönemin en popüler yatırım enstrümanlarından biri haline gelen altını daha da cazip hale getiriyor. Altın ve para piyasaları İslam Memiş fiyatlarla ilgili son durumu yorumladı.

    İSLAM MEMİŞ SON TAHMİNİNİ İLAN ETTİ

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının son durumunu yorumladı. Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Amerika'daki enflasyon verisi piyasaların beklentisi doğrultusunda yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu da uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesine, dolar karşısındaki yatırım araçlarının da yükselmesine neden oldu.

        Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir.

        Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum.

        O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az iki ay beklemesini söyleyebilirim.

            ONS DESTEĞİ SÜRECEK

            Yılın ilk yarısında dolar kurundan destek alan gram altın, yatırımcısına yüzde 50 kazandırdı. Sadece dolar kurundan destek alarak bu getiriyi sağlamış oldu. Yılın ikinci yarısında da ons altından destek alacak bir gram altın var karşımızda.

            Gram altın TL fiyatında Ağustos sonu-Eylül gibi 1800 lira seviyesine kadar yükselişlerini devam ettireceğini tahmin ediyorum. Altın çift ayaklı bir enstrüman olduğu için dolar TL kurundan ve ons altından destek görüyor.

            Benim fikrim yılın ikinci yarısında gram altın getiriyi ons altından sağlamış olacak ve yükselişler sürmüş olacak.
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            Haberler Ekonomi 1 gram altını olanlar bile baksın! İslam Memiş son tahminini ilan etti! En yakın zamanda...
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