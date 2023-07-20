Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.07.2023 12:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 12:03
    ABONE OL

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise... SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarının ödeme tarihleri ve zam miktarları vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. 2023 Temmuz ayında yapılacak zamla birlikte SED yardımlarında artış yaşanacak. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu?

    İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SED) Programı kapsamında yapılan yardım miktarı yükselecek. 2023 Temmuz zammıyla beraber SED yardımı ödemelerinde artış olacak. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar!

    SED YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Son olarak SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı.

    SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

    -Dilekçe

    -T.C. Kimlik Numarası beyanı,

        -Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

        -İŞ-KUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Ekonomi Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise... SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu?
            loading
            SON DAKİKA