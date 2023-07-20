Mevduat faiz oranları tepeden tırnağa yenilendi! 32 günlük kazanç listesi kalem kalem listelendi! ING, Ziraat, Akbank, TEB...

32 günlük mevduat faiz oranlarına yönelik araştırmalar yatırımcıların getiri potansiyeli hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyor. Bankaların müşteri çekmek amacıyla faiz oranlarını güncellemesi tasarruf sahiplerine cazip fırsatlar sunuyor. 32 günlük mevduat faiz oranlarında araştırmaların arttığı dönemde en yüksek faiz veren banka da belli oldu.