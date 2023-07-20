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    • Ekonomi
    • 20.07.2023 12:10
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    • 20.07.2023 12:10
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    1 günlük sigortayla bile 1 yıllık erken emekliliği sağlayan formül ortaya çıktı! 50-51-52-53 yaşla emekli olma müjdesi geldi

    Emeklilik, çalışma hayatını sürdüren işçiler için önemli bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Yaş ve prim günü şartlarını tamamlayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek gerekli belgeleri teslim ederek emekli olabiliyor. Ancak bazı durumlar erken emeklilik imkanı sağlıyor. Örneğin kadın çalışanlar 3 çocuk sahibi olduklarında toplamda 6 yıla kadar erken emeklilik imkanından faydalanabiliyor. Aynı şekilde, 20 ay askerlik yapmış olan erkekler de tam 2 yıl erken emeklilik hakkına sahip. Bu şekilde emeklilik için gereken yaş düşüyor ve erken emeklilik mümkün hale geliyor. Askerlik ve doğum borçlanması için ise ilgili başvurular yapılması gerekiyor.

    1 günlük sigortayla bile 1 yıllık emekliliği sağlayan formül!

    Çalışanlar en kısa sürede emeklilik şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartlarını tamamlayanlar, SGK'ya başvurarak işlemlerini tamamlayıp bildirilen süre sonrasında emekli maaşlarını almaya başlıyorlar. Ancak bazı istisnai durumlar da bulunuyor. Staj sigortasından sonra doğum yapan ve ardından çalışmaya başlayan bir anne, doğum süresini borçlanarak işe giriş tarihini geriye çekebiliyor.

    YAŞI GERİYE ÇEKİYOR

    Askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe başlangıç tarihi askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

    Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

        1 GÜNLÜK SİGORTAYLA BİLE 1 YILLIK ERKEN EMEKLİLİĞİ SAĞLAYAN FORMÜL

        Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Tarihler tutuyorsa bazen 1 gün borçlanma bile 1 yıl kazandırabilir.

        SONRA YAPILMIŞSA...

        Askerliğini sigortadan sonra yapanların da borçlanma imkanı var. Fakat burada yaş geri çekilmiyor. Eğer primler eksikse, bu sayede primler tamamlanarak erken emeklilik imkanı doğuyor.

        10 YIL PRİM YETER

        15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

            6 YILA KADAR...

            Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar.

            Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar. Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor.

            Doğum borçlanması esas itibariyle prim kazandırıyor. Askerlik gibi işe giriş tarihini geri çekmiyor. Ancak bir istisnası daha var. O da staj sigortasının emeklilikte geçersiz olmasına rağmen doğum borçlanmasında başlangıç sayılması. Bu sayede annenin yaş şartı da düşmüş oluyor. Böylece bir çocuk için 2 yıl geri çekebiliyor.
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            Haberler Ekonomi 1 günlük sigortayla bile 1 yıllık erken emekliliği sağlayan formül ortaya çıktı! 50-51-52-53 yaşla emekli olma müjdesi geldi
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