1 günlük sigortayla bile 1 yıllık erken emekliliği sağlayan formül ortaya çıktı! 50-51-52-53 yaşla emekli olma müjdesi geldi

Çalışanlar en kısa sürede emeklilik şartlarını merak ediyor. Gün ve prim şartlarını tamamlayanlar, SGK'ya başvurarak işlemlerini tamamlayıp bildirilen süre sonrasında emekli maaşlarını almaya başlıyorlar. Ancak bazı istisnai durumlar da bulunuyor. Staj sigortasından sonra doğum yapan ve ardından çalışmaya başlayan bir anne, doğum süresini borçlanarak işe giriş tarihini geriye çekebiliyor.
YAŞI GERİYE ÇEKİYOR
Askerlik süresi emeklilik yaşını geri çekebiliyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe başlangıç tarihi askerlik süresince geriye doğru gidiyor.
Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.