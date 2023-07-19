Tarlanın ortasında çılgın keşif! Eşsiz hazineye paha biçilemiyor! Servet değerinde...

Kentucky eyaletine bağlı Louisville şehrindeki bir sikke koleksiyoncusu olan Byrd Saylor yaptığı açıklamada, koleksiyonun nadir bulunmasının nedeninin İç Savaş döneminde altın sikke üretiminin sınırlı olmasından kaynaklandığını belirtti. Saylor, insanların savaş dönemlerinde paralarını güvende tutmak için gömmelerinin olağan bir durum olduğunu söyledi ve bu koleksiyonun çevresindeki gizemin sikkelerin yüksek fiyattan satılmasına katkı sağladığını ifade etti.