Hesabında 72.000 TL'si olan yaşadı! 32 günlük mevduat hesaplaması sevinçten takla attırıyor! Hoş geldin faiziyle kazancınız en az...

Birikim yapmak isteyenler bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranlarını dikkatlice değerlendirerek en uygun seçeneği belirlemek istiyor. Mevduat hesapları bankalara yatırılan paraların belirli bir süre boyunca faiz kazancı elde etmesini sağlar. Bu süre bankadan bankaya farklılık gösterebilir ve genellikle 32 günlük dönemler şeklinde hesaplanıyor.