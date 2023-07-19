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    • Ekonomi
    • 19.07.2023 09:29
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    • 19.07.2023 09:29
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    Hesabında 72.000 TL'si olan yaşadı! 32 günlük mevduat hesaplaması sevinçten takla attırıyor! Hoş geldin faiziyle kazancınız en az...

    Temmuz ayının sonuyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarındaki değişimler birikim yapmak isteyenler veya mevcut hesaplarını değerlendirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İnsanlar mevcut parasının 32 günlük faizini öğrenerek birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Mevduat hesapları risksiz bir yatırım yöntemi olarak birikim yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi yatırım yapacak olanların kazançlarını önceden öğrenek hareket etmelerini sağlıyor.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Birikim yapmak isteyenler bankaların sunduğu avantajlar ve faiz oranlarını dikkatlice değerlendirerek en uygun seçeneği belirlemek istiyor. Mevduat hesapları bankalara yatırılan paraların belirli bir süre boyunca faiz kazancı elde etmesini sağlar. Bu süre bankadan bankaya farklılık gösterebilir ve genellikle 32 günlük dönemler şeklinde hesaplanıyor.

    GARANTİ BBVA

    Faiz Oranı
    %25,00
    Net Getiri
    1.499,18 TL
    Vade Sonu Ödeme
    73.499,18 TL

    ING

    Faiz Oranı
    %35,00
    Net Getiri
    2.098,85 TL
    Vade Sonu Ödeme
    74.098,85 TL

        AKBANK

        Faiz Oranı
        %32,00
        Net Getiri
        1.918,95 TL
        Vade Sonu Ödeme
        73.918,95 TL

        ODEABANK

        Faiz Oranı
        %35,00
        Net Getiri
        2.098,85 TL
        Vade Sonu Ödeme
        74.098,85 TL

        BURGAN BANK

        Faiz Oranı
        %35,00
        Net Getiri
        2.098,85 TL
        Vade Sonu Ödeme
        74.098,85 TL
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            İfşa olan toplantı ilk değil!
            Haberler Ekonomi Hesabında 72.000 TL'si olan yaşadı! 32 günlük mevduat hesaplaması sevinçten takla attırıyor! Hoş geldin faiziyle kazancınız en az...
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