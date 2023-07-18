Sigorta başlangıcı 5 yıl öne çekecek! 2000-2008 sonrası sigorta girişi olana müjde verildi

Bağ-Kur'lu vatandaşın primlerinin düşürülmesi konusu son dönemde gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Yaklaşık 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen bir düzenleme ile prim ödeme süresi kısaltılacak ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılacak. Bu adım Bağ-Kur'lu vatandaşlara daha erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Ancak bu düzenlemenin yasalaşması için çıkarılacak yasaların beklendiği belirtiliyor. Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.
5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ!
Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.
Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.
Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.