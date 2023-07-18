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    • Ekonomi
    • 18.07.2023 09:18
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    • 18.07.2023 09:18
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    Sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekiliyor! 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara müjde verildi! Emeklilik tablosu sil baştan...

    Bağ-Kur'lu vatandaşın primlerinin düşürülmesi konusu son dönemde gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Yaklaşık 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen bir düzenleme ile prim ödeme süresi kısaltılacak ve emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı azaltılacak. Bu adım Bağ-Kur'lu vatandaşlara daha erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Ancak bu düzenlemenin yasalaşması için çıkarılacak yasaların beklendiği belirtiliyor. Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.

    Sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekiliyor!

    Emeklilikte 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenleme geliyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte emeklilik tablosu da değişecek ve prim günü yükümlülüğü daha önceki yıllara göre daha az olan kişiler için daha erken emeklilik imkanı doğacak. Yapılan düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne indirilecek.

    5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ!

    Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

    Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

    Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.

        Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

        SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

        GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

        2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi.

        Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

            BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

            Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

            Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

            Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.
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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi Sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekiliyor! 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişi olanlara müjde verildi! Emeklilik tablosu sil baştan...
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