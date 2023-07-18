Emekli maaşı hesaplama ekranı en sık aratılanlar arasında yerini aldı.
İşte Temmuz 2023 zamlı maaş tablosu...
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023
SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI