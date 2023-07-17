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    • Ekonomi
    • 17.07.2023 07:19
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    • 17.07.2023 07:19
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    Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 BAĞKUR ve SSK zamlı EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA! 7500, 8000, 8500, 9000 TL alanlar...

    TÜİK tarafından yüzde 19,77 olarak açıklanan emekli Temmuz zammı %25' yükseltildi. Milyonlarca emekli ve emekli adayı yeni zamma göre maaşlarını hesaplamak istiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusu yer alıyor. Peki, 2023 emekli maaş hesabı nasıl yapılır? Zamlı emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    Zamlı emekli maaşları için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli maaş hesabı nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023

    SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

    4A MAAŞ HESAPLAMA EKRANI

    4B MAAŞ HESAPLAMA EKRANI

    4C MAAŞ HESAPLAMA EKRANI

        EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR?

        En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması ve emeklilere verilen yüzde 25'lik zam kabul edildi. Bu zam oranı ile kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin maaşları 7 bin 500 liraya yükselecek. Emekli zammı, dul ve yetim aylıklarına da etki edecek. En düşük memur emeklisi 7 bin 901 TL alıyorken, yüzde 25 zamla 9 bin 876 TL alacak.

        En düşük esnaf emeklimiz 5 bin 454 TL alırken, şu anda 6 bin 817 TL alacak. SSK 2 bin öncesi 6 bin 327 TL'ydi, yüzde 25'lik zam ile 7908 TL yapıyor. SSK 2 bin sonrası 4 bin 550 TL alırken 5 bin 687 TL'ye yükseliyor ama 7 bin 500 TL'ye tamamlanacak. Bağkur esnafımız 5 bin 454 TL alırken, 6 bin 817 TL'ye artıyor ama 7 bin 500 TL'ye tamamlanacak. Yine Bağkur tarım işçileri 4 bin 550 TL alırken, 5 bin 687 TL'ye artıyor ve 7 bin 500 TL'ye tamamlanacak.
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        Hatay Belen’de orman yangını!
        Haberler Ekonomi Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2023 BAĞKUR ve SSK zamlı EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA! 7500, 8000, 8500, 9000 TL alanlar...
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