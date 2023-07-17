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    • Ekonomi
    • 17.07.2023 09:16
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    • 17.07.2023 09:16
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    Emekliye müjdeli duyuru saat 08.45'te yapıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon jesti

    Maaşlarını farklı bankalara taşıyan emekliler arasında sunulan promosyonlar büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Birçok banka emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilerine nakit promosyon ödemesi yapma fırsatı sunuyor. Emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalara başvurarak promosyon ödemeleri alarak ek bir gelir kaynağı elde etme imkanına sahip. Son dönemde yapılan artışlarla birlikte promosyon ödeme miktarları 10.000 TL'ye kadar çıktı. Bankalar 31 Temmuz'a kadar olan fırsatlarını da tek tek duyurdu.

    Emekliye müjdeli duyuru saat 08.45’te yapıldı!

    SGK ile anlaşmalı olan bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak onlara ek bir kazanç sağlama imkanı sunuyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler bu promosyon fırsatlarını değerlendirerek ek bir ödeme almak istiyor. Ancak emeklilerin promosyonları karşılaştırarak ve bankaların şartlarını dikkatlice inceleyerek en uygun seçeneği tercih etmeleri son derece önemli oluyor. Her bankanın promosyon miktarı ve sunulan avantajlar farklılık gösterebiliyor. Promosyon ödemeleri genellikle sabah 08.45'ten itibaren emeklilerin hesaplarına geçmeye başlıyor.

    KUVEYT TÜRK: Bu ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800 lira, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.600 lira, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.200 lira, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor. Ayrıca kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

    GARANTİ BBVA: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500 lira, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250 lira, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750 lira, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlara 1.000 lira bonus kazanma imkanı sunuyor.

    AKBANK: Ay sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200 lira, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850 lira, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250 lira, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartı alarak 12 ay boyunca en az 2.500 lira harcama yapma sözü verenlere 3.000 lira chip para veriyor.

        ŞEKERBANK: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 lira, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500 lira, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500 lira, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

        FİBABANKA: Temmuz kampanyası kapsamında, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500 lira, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250 lira, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750 lira, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

        DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000 lira, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500 lira, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500 lira, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

        İŞ BANKASI: Temmuz kampanyası çerçevesinde, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500 lira, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250 lira, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750 lira, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

            ING: Temmuz ayı boyunca geçerli kampanya ile aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100 lira, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.950 lira, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.650 lira, 10.000 lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını taşıyanlara her otomatik fatura talimatı için 500 lira, toplamda en fazla 1.500 lira ek nakit promosyon kazanma imkanı sunuyor.
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            Hatay Belen’de orman yangını!
            Haberler Ekonomi Emekliye müjdeli duyuru saat 08.45'te yapıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon jesti
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