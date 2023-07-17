Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: Yerinde Dönüşüm'e başvurular başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

22 BAŞVURU MERKEZİ

Proje kapsamında bilgi almak için yapılan 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri' de bugün açılıyor. Bakan Mehmet Özhaseki, "Depremden etkilenen 11 ilimizde, hibe ve kredi vererek vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacağız. Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızı 22 yerde açtığımız Yapım ve Dönüşüm Ofislerimize bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den bilgi alabilir" dedi. Bakanlık da proje ile ilgili merak edilenleri yanıtladı:

VATANDAŞLAR KENDİ YAPILARINI KENDİLERİ YAPABİLECEK Mİ?

Vatandaşlarımız, Bakanlığımızca belirlenen standartlar çerçevesinde ve tüm aşamaları Bakanlığımız denetimlerinde olacak şekilde kendi yapılarının yerinde dönüşümünü gerçekleştirebilecek.

YAPISINI KENDİ YAPMAK İSTEYENLERE DESTEK VERİLECEK Mİ?

Konutlar için 500 bin lira hibe, konut büyüklüklerine göre 500 bin ile 800 bin lira kredi; iş yerleri için 250 bin lira hibe, iş yeri büyüklüklerine göre 250 bin ile 500 bin lira kredi verilecek.

KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, faizsiz olacak.

KİMLER, HANGİ KOŞULLARDA YARARLANABİLECEK?

Mülkiyeti tüzel kişilere ait olanlar da hibe ve kredi desteğinden faydalanabilecek. Birden fazla dairesi olup evli, çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak.