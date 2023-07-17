Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! İlk durak Suudi Arabistan Cidde sonra Katar ve BAE...

Olpak, bu ziyaretler kapsamında DEİK olarak Suudi Arabistan'dan başlayarak Katar ve BAE'de karşı kanat kuruluşlarıyla birlikte üç önemli iş forumu düzenleyeceklerini belirterek, "Hızlı ve yoğun geçecek seyahatimizde 17 Temmuz'da Cidde, 18 Temmuz'da Doha ve 19 Temmuz'da Abu Dabi'de Türk iş dünyamızın önde gelen iş insanları ve şirketlerimizi, üç ülkenin zirvesindeki muhataplarıyla daha fazla ticaret, yatırım ve işbirliği için bir araya getireceğiz." dedi.

İş forumları vesilesiyle, bölge ülkeleriyle hem karşılıklı ticareti artırmayı, hem de ticaretin ötesinde ortak yatırım imkanlarını kapsamlı biçimde ele alacaklarını belirten Olpak, "Ayrıca karşılıklı yatırımları sadece kendi ülkelerimizde değil başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de yapmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Olpak, bölgedeki ülkelerle gümrük ve vize gibi konularda sıkıntılar yaşandığını, fakat ilişkilerin, devlet başkanları arasındaki sıcak diyalog sonucunda yeniden pozitif bir zemine oturmasıyla bu sıkıntıların geride kaldığını belirtti. Şimdi hangi sektörlerde hangi projelerde iş birliği imkanları geliştirileceğine odaklanıldığını ifade eden Olpak, üç ülkeyle de pek çok sektörde yatırım ve ticaret olanakları olduğunu gördüklerini ve fırsatları değerlendirmek istediklerini bildirdi.