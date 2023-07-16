EMLAK KONUT THY KURASI ÇEKİLDİ Mİ? | 2023 Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi kazanan yedek, asıl isim listesi

Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut güvencesiyle İstanbul'da ev sahibi olmayanlara yönelik bir çalışma olarak hayata geçirilmiştir. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere sahip olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği bu projede, kura çekilişi ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusudur. Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilişi için henüz resmi bir duyuru yapılmamış olup, başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekiminin gerçekleşmesi beklenmektedir. Kura çekilişiyle ilgili yapılan açıklama sonrasında haberimiz güncellenecektir.