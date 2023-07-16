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    • Ekonomi
    • 16.07.2023 08:35
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    • 16.07.2023 08:35
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    Benzine motorine zam geldi mi? 16 Temmuz akaryakıta 5 TL zam mı geldi? ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? Shell, Opet, Total güncel benzin mazot fiyatları!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artırıldı. Bu artış sonucunda, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına 6 liralık bir yansıma oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Benzine motorine zam geldi mi? Akaryakıta 5 TL zam mı geldi? ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar ve güncel fiyatlar...

    takvim.com.tr
    Benzine motorine zam geldi mi 2023?

    Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

    BENZİN VE MOTORİNE ZAM

    ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

    İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

        OTOGAZ FİYATINDA ÖTV ZAMMI

        Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı.

        Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı.

        Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü.
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        Haberler Ekonomi Benzine motorine zam geldi mi? 16 Temmuz akaryakıta 5 TL zam mı geldi? ÖTV zammı ne zaman geçerli olacak? Shell, Opet, Total güncel benzin mazot fiyatları!
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