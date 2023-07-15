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    • Ekonomi
    • 15.07.2023 12:02
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    • 15.07.2023 12:02
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    SGK uzmanı müjdeyi bizzat duyurdu! 2000-2017 arası sigorta girişi olana yeşil ışık! 3600-4850 gün primle erken emeklilik piyangosu vuracak

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik hakkı için ilk sigorta başlangıç tarihini belirleyici bir kriter olarak kullanılıyor. SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabileceklerini ifade ediyor. Bu durum, sigorta sistemlerinde belirli koşulları yerine getiren bireylerin emeklilik sürecini hızlandırma imkanı sağlıyor. Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihi oluyor. Bu şartlar çalışanları kısa sürede emekliğe ulaştırıyor.

    Erken emeklilik için müjde!

    Erken emeklilik çalışanlar için önemli bir avantaj. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca düzenli prim ödemesi yapıldığında kişinin emeklilik süresi kısalabiliyor ve daha erken bir yaşta emekli olabilme imkanı doğuyor. Özellikle 10 yılda emeklilik imkanı için kişinin düzenli olarak prim ödemesi gerekiyor. Gelin tüm şartları birlikte inceleyelim.

    3600-4850 GÜN PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK

    SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini belirtmektedir.

    Ancak prim günü yetersiz olan ve yaşı nedeniyle prim ödeme süresini tamamlayamayan kişiler için "yaştan emeklilik" seçeneği bulunmaktadır. Yaştan emeklilikte, daha düşük prim ödeyerek emekli olunmaktadır.

    Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.

    Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.

        Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gereken prim gün sayısını dolduramamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı yetersiz olan ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.

        9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

        Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.

            Diğer yandan 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3600 gün prim yeterli olmuyor. Bu kişilerin yaştan emekli olabilmeleri için 4500 gün prim yani 12 buçuk yıl çalışmış olma, 25 yıl sigortalılık ve kadınsa 58, erkekse 60 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla yaştan emeklilik şartları herkes için farklı olabiliyor.
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            Balıkesir Belediyesi
            Haberler Ekonomi SGK uzmanı müjdeyi bizzat duyurdu! 2000-2017 arası sigorta girişi olana yeşil ışık! 3600-4850 gün primle erken emeklilik piyangosu vuracak
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