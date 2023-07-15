SGK uzmanı müjdeyi açıkladı! 2000-2017 arası sigorta girişi olana yeşil ışık yakıldı! 3600-4850 gün primle erken emeklilik müjdesi

Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.