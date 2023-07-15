SGK uzmanı müjdeyi açıkladı! 2000-2017 arası sigorta girişi olana yeşil ışık yakıldı! 3600-4850 gün primle erken emeklilik müjdesi

Erken emeklilik çalışanlar için önemli bir avantaj. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca düzenli prim ödemesi yapıldığında kişinin emeklilik süresi kısalabiliyor ve daha erken bir yaşta emekli olabilme imkanı doğuyor. Özellikle 10 yılda emeklilik imkanı için kişinin düzenli olarak prim ödemesi gerekiyor. Gelin tüm şartları birlikte inceleyelim.
3600-4850 GÜN PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK
SGK uzmanları bazı durumlarda çalışanların 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olabileceğini belirtmektedir.
Ancak prim günü yetersiz olan ve yaşı nedeniyle prim ödeme süresini tamamlayamayan kişiler için "yaştan emeklilik" seçeneği bulunmaktadır. Yaştan emeklilikte, daha düşük prim ödeyerek emekli olunmaktadır.
Hatta sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.