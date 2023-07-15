Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve Türk Havayolları iş birliğiyle gerçekleştirilen İstanbul'da ev sahibi olmayan kişilere yönelik proje, hızla ilerlemekte ve geri sayım devam etmektedir. Bu projede yüzde 20 peşinat ve yıllık ara ödemelerle uzun vadede 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere sahip olma fırsatı sunulmaktadır. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu projeye yoğun ilgi göstermiş ve şimdi ise kura çekilişi ne zaman yapılacağı merak edilmektedir. Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi ve 2023 Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları hakkındaki detaylar ve merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
Emlak Konut Yenişehir Evleri projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ve Emlak Konut güvencesiyle İstanbul'da ev sahibi olmayanlara yönelik bir çalışma olarak hayata geçirilmiştir. Düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelere sahip olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği bu projede, kura çekilişi ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusudur. Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilişi için henüz resmi bir duyuru yapılmamış olup, başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekiminin gerçekleşmesi beklenmektedir. Kura çekilişiyle ilgili yapılan açıklama sonrasında haberimiz güncellenecektir.
Başvuru yapan kişilerin ev sahibi olma durumu kura çekilişiyle belirlenecektir. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi sonucunda hak sahibi oldukları projeden yüzde 20 peşinat ödemesi yaparak ev sahibi olabileceklerdir. Peşinat ödemelerini takiben 120 ay vadeli ve aylık 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ödemeler gerçekleştirilecektir.