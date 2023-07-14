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    • Ekonomi
    • 14.07.2023 10:02
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    • 14.07.2023 10:02
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    Temmuz 2023 Vergisiz iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 fiyatları ne kadar? Öğrenciye vergisiz telefon başladı mı?

    Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi gelmişti. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman verilecek? Temmuz 2023 Vergisiz iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023?

    Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar hakkında müjdeli bir haber gelmişti. Ancak, öğrencilere vergisiz telefonun ne zaman verileceği ile ilgili henüz net bir tarih belirtilmedi. Konuyla ilgili detaylar ve uygulamanın başlama tarihi hakkında resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

    ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turu 14 Mayıs, ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler öncesinde "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında gençlere verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesi için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini kaydetti. Ancak şu an için öğrenciye vergisiz telefon uygulamasının ne zaman başlayacağı yönünde bir tarih bilgisi bulunmuyor.

    IPHONE TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

    iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.

    iPhone 14 128 GB / 8.757 Türk lirası ÖTV (%50) / 4.727 Türk lirası KDV (%18) / 1.578 Türk lirası TRT Payı (%10) / 158 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 256 GB / 9.492 Türk lirası ÖTV (%50) / 5.123 Türk lirası KDV (%18) / 1.710 Türk lirası TRT Payı (%10) / 171 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 512 GB / 11.017 Türk lirası ÖTV (%50) / 5.947 Türk lirası KDV (%18) 1.985 Türk lirası TRT Payı (%10) / 199 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 Türk lirası ÖTV (%50) / 5.337 Türk lirası KDV (%18) 1.781 Türk lirası TRT Payı (%10) / 178 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 Türk lirası ÖTV (%50) / 5.733 Türk lirası KDV (%18) 1.914 Türk lirası TRT Payı (%10) / 191 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 Türk lirası ÖTV (%50) / 6.541 Türk lirası KDV (%18) 2.184 Türk lirası TRT Payı (%10) / 218 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 Türk lirası ÖTV (%50) / 6099 Türk lirası KDV (%18) 2.036 Türk lirası TRT Payı (%10) / 204 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 Türk lirası ÖTV (%50) / 6.496 Türk lirası KDV (%18) 2.168 Türk lirası TRT Payı (%10) / 217 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 Türk lirası ÖTV (%50) / 7.304 Türk lirası KDV (%18) 2.438 Türk lirası TRT Payı (%10) / 244 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 Türk lirası ÖTV (%50) / 8.112 Türk lirası KDV (%18) 2.708 Türk lirası TRT Payı (%10) / 271 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 Türk lirası ÖTV (%50) / 6.709 Türk lirası KDV (%18) 2.240 Türk lirası TRT Payı (%10) / 224 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 256 GB / 13.165 Türk lirası ÖTV (%50) / 7.105 Türk lirası KDV (%18) 2.372 Türk lirası TRT Payı (%10) / 237 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 512 GB / 14.662 Türk lirası ÖTV (%50) / 7.914 Türk lirası KDV (%18) 2.642 Türk lirası TRT Payı (%10) / 264 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

        iPhone 14 Pro Max 1 TB / 16.159 Türk lirası ÖTV (%50) / 8.722 Türk lirası KDV (%18) 2.911 Türk lirası TRT Payı (%10) / 291 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)

        VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI TEMMUZ 2023

        iPhone 14 Pro 128 GB

        Telefonun fiyatı 41 bin 999 Türk lirası

        Vergisiz fiyatı 21 bin 383 Türk lirası

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 Türk lirası

        TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 Türk lirası

        ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 Türk lirası

        KDV (yüzde 18) 6 bin 408 Türk lirası

        Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 Türk lirası

        ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 Türk lirası

        iPhone 14 Pro Max 128 GB

        Telefonun fiyatı 45 bin 999 Türk lirası

        Vergisiz fiyatı 23 bin 414 Türk lirası

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 Türk lirası

        TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 Türk lirası

        ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 Türk lirası

        KDV (yüzde 18) 7 bin 17 Türk lirası

        Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 Türk lirası

        ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 Türk lirası

        iPhone 14 128 GB

        Telefonun fiyatı 32 bin 999 Türk lirası

        Vergisiz fiyatı 16 bin 803 Türk lirası

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 Türk lirası

        TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 Türk lirası

        ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 Türk lirası

        KDV (yüzde 18) 5 bin 036 Türk lirası

        Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 Türk lirası

        ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 Türk lirası

        iPhone 13 128 GB

        Telefonun fiyatı 27 bin 999 Türk lirası

        Vergisiz fiyatı 14 bin 255 Türk lirası

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 Türk lirası

        TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 Türk lirası

        ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 Türk lirası

        KDV (yüzde 18) 4 bin 272 Türk lirası

        Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 Türk lirası

        ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 Türk lirası

        iPhone 13 mini 64 GB

        Telefonun fiyatı 24 bin 999 Türk lirası

        Vergisiz fiyatı 12 bin 722 Türk lirası

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 Türk lirası

        TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 Türk lirası

        ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 Türk lirası

        KDV (yüzde 18) 3 bin 813 Türk lirası

        Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 Türk lirası

        ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 Türk lirası

        iPhone 12 64 GB

        Telefonun fiyatı 24 bin 999 Türk lirası

        Vergisiz fiyatı 12 bin 722 Türk lirası

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 Türk lirası

        TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 Türk lirası

        ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 Türk lirası

        KDV (yüzde 18) 3 bin 813 Türk lirası

        Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 Türk lirası

        ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 Türk lirası

        iPhone 14 Plus 128 GB

        Telefonun fiyatı 36 bin 999 Türk lirası

        Vergisiz fiyatı 18 bin 834 Türk lirası

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 Türk lirası

        TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 Türk lirası

        ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 Türk lirası

        KDV (yüzde 18) 5 bin 645 Türk lirası

        Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 Türk lirası

        ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 Türk lirası

        iPhone SE 64 GB

        Telefonun fiyatı 16 bin 999 Türk lirası

        Vergisiz fiyatı 8 bin 660 Türk lirası

        Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 Türk lirası

        TRT bandrolü (yüzde 10) 866 Türk lirası

        ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 Türk lirası

        KDV (yüzde 18) 2 bin 595 Türk lirası

        Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 Türk lirası

        ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 Türk lirası
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        Haberler Ekonomi Temmuz 2023 Vergisiz iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 fiyatları ne kadar? Öğrenciye vergisiz telefon başladı mı?
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