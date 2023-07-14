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    • Ekonomi
    • 14.07.2023 09:14
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    • 14.07.2023 09:14
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    Kenarda köşede 91.000 TL'si olanlar müjde yaşadınız! Bankada parası olan sevinçten deliye dönecek! 32 günlük net kazancınız...

    Son günlerde bankaların sunduğu avantajlar ve mevduat faiz oranları nakit parası olan veya yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tasarruflarını en doğru şekilde değerlendirmek ve mevcut paralarının faiz getirisini öğrenmek isteyen vatandaşlar çeşitli yöntemlere başvurarak bilgi edinmeye çalışıyor. Faiz oranları genellikle vade süresi arttıkça yükselme eğilimi gösterirken yatırılan mevduat tutarı da faiz oranını etkileyebiliyor. Bu bağlamda yeni ayla birlikte faiz oranları tek tek güncellendi.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Mevduat hesapları risksiz ve güvenilir bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor ve birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Bu hesaplarda belirli bir vade süresi boyunca yatırılan paralar, belirlenen faiz oranlarıyla değerlendiriliyor. Temmuz ayında faiz oranları vade süresi, mevduat tutarı ve banka tercihine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bankalar arasında rekabetin yoğun olduğu bu dönemde mevduat faiz oranları da çeşitlilik gösteriyor.

    DENİZBANK

    Vade Sonu Net Bakiye
    93.729 TL
    Yıllık Faiz Oranı
    % 36,00
    Net Kazanç
    2.729 TL

    AKBANK

    Vade Sonu Net Bakiye
    93.653 TL
    Yıllık Faiz Oranı
    % 35,00
    Net Kazanç
    2.653 TL

        ODEABANK

        Vade Sonu Net Bakiye
        93.804 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 37,00
        Net Kazanç
        2.804 TL

        ING

        Vade Sonu Net Bakiye
        93.653 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 35,00
        Net Kazanç
        2.653 TL

        CEPTETEB

        Vade Sonu Net Bakiye
        93.425 TL
        Yıllık Faiz Oranı
        % 32,00
        Net Kazanç
        2.425 TL

            YAPI KREDİ

            Vade Sonu Net Bakiye
            93.274 TL
            Yıllık Faiz Oranı
            % 30,00
            Net Kazanç
            2.274 TL

            ENPARA

            Vade Sonu Net Bakiye
            92.516 TL
            Yıllık Faiz Oranı
            % 20,00
            Net Kazanç
            1.516 TL
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