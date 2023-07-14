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    • Ekonomi
    • 14.07.2023 12:48
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    • 14.07.2023 12:48
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    Dünyanın en pahalı maddesi seçildi! 1 gramı bile servet değerinde! Ne altın ne pırlanta ne de doğal gaz karşısında tutunamıyor

    Dünyanın en değerli madenleri ve maddeleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Bu madenler uzun süreçler boyunca oluşmuş ve kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Değerli madenler farklı maddeler ve bileşenlerden oluşmaktadır ve bazılarının bir gramı bile büyük bir servet değerine sahiptir. Madenleri bulanlar kısa sürede zenginlik elde edebiliyor. Bu madenler dünyanın en değerli maddeleri olarak biliniyor. Gram başına fiyatları ise oldukça yüksek.

    Dünyanın en pahalı maddesi seçildi!

    Dünyanın oluşumundan bu yana keşfedilen veya henüz keşfedilmemiş birçok maden bulunuyor. Yer kabuğunda iç ve dış doğal etkenlerin etkisiyle oluşan bu madenler ekonomik olarak büyük değerlere sahip olmasıyla biliniyor. Altın, elmas ve pırlanta gibi en yaygın bilinen madenlerin yanı sıra bilinmeyen fakat bir gramı bile büyük bir servet değerine sahip olan madenler de dikkatleri üzerine çekiyor.

    Bir mineralin cevher değeri taşıması için, piyasa şartları gibi çeşitli ekonomik faktörler tarafından belirlenen Tenör değerlerine sahip olması gerekiyor. İşte dünyadaki en değerli maddeler ve fiyatları

    Antimadde (Antimatter): 1 gramı 62 trilyon dolar

    Dünyanın en pahalı maddesi olan antimadde, muhtemelen uzay yakıtı olarak kullanılabilecek potansiyele sahiptir, ancak bu için pahalı ve ileri teknoloji gerekmektedir.

        Kaliforniyum 252: 1 gramı 27 milyon dolar

        Pratik kullanım alanı bulunmayan kaliforniyum 252, 1950 yılında keşfedilmiş bir maddedir.

        Pırlanta: 1 gramı 55.000 dolar

        En sert maddelerden biri olan ve değerli bir taş olan pırlanta, saf karbondan oluşur ve taç, kemer ve külah olmak üzere üç bölümden oluşur.

        Kuyrukluyıldız tozu: 1 gramı 28 milyar euro

        "Stardust" uydusu tarafından uzayda toplanan "Wild II" adlı kuyrukluyıldızın tozunun gramı, 28 milyar euro değerindedir. ABD'li gezegen bilimci Amir Alexander, tozun Güneş Sistemi'nin ilk zamanlarına ait olduğunu açıklamıştır.

            Painite: 1 gramı 9000 dolar

            Nadir bulunan bir borat minerali olan Painite, içindeki demir oranına bağlı olarak farklı renklere sahip bir kristaldir ve bazen şifa amaçlı kullanılmaktadır.
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            Haberler Ekonomi Dünyanın en pahalı maddesi seçildi! 1 gramı bile servet değerinde! Ne altın ne pırlanta ne de doğal gaz karşısında tutunamıyor
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