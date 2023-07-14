Dünyanın en pahalı maddesi seçildi! 1 gramı bile servet değerinde! Ne altın ne pırlanta ne de doğal gaz karşısında tutunamıyor

Dünyanın oluşumundan bu yana keşfedilen veya henüz keşfedilmemiş birçok maden bulunuyor. Yer kabuğunda iç ve dış doğal etkenlerin etkisiyle oluşan bu madenler ekonomik olarak büyük değerlere sahip olmasıyla biliniyor. Altın, elmas ve pırlanta gibi en yaygın bilinen madenlerin yanı sıra bilinmeyen fakat bir gramı bile büyük bir servet değerine sahip olan madenler de dikkatleri üzerine çekiyor.