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    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Rezervlerde rekor artış!

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası net rezervinin 26 Mayıs-30 Haziran arasında 98.5 milyar dolardan 108.6 milyar dolara çıktığını açıkladı.

    Rezervlerde rekor artış

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin artışına dikkati çekerek, "Son dönemde gözlenen hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



    108.6 MİLYAR DOLAR
    Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri ekonomi programının önemli bir hedefinin de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğuna işaret etti.

    26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Rezervlerde rekor artış!
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