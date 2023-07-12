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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 17:05
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    • 12.07.2023 17:05
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    Galatasaraylı iş insanı Mehmet Hanifi Kutlar: "Spor bizleri bir araya getiren özel bir iletişim sunuyor"

    İstanbul'un köklü kulüplerinden Galatasaray'ın sıkı bir taraftarı olan iş insanı Mehmet Hanifi Kutlar, son olarak yaptığı önemli bir hamleyle sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kutlar, Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'nın ilk forma giydiği Coritiba formayı satın alarak depremzedelere yardım amacıyla hediye etti.

    Spor bizleri bir araya getiren özel bir iletişim sunuyor

    6 Şubat 2023 tarihinde Asrın Felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinin ardından Galatasaray Spor Kulübü'nün "Bu destek hiç bitmeyecek" kampanyası çerçevesinde düzenlenen bir müzayedede 25 milyon TL toplanmıştı. Bu müzayede, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirirken, Mehmet Hanifi Kutlar'ın girişimi dikkatleri üzerine çekti.

    Galatasaraylı iş insanı Mehmet Hanifi Kutlar'ın gerçekleştirdiği hamle büyük beğeni topladı. Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza'nın Coritiba'da giydiği ilk formayı satın alarak depremzedelere yardım amacıyla hediye eden Kutlar, ülkemizde forma giymiş taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

    İş insanı Mehmet Hanifi Kutlar yaptığı açıklamada "Spor bizleri bir araya getiren özel bir iletişim sunuyor. Spor sadece takım tutkusuyla değil, aynı zamanda insani değerlerin öne çıktığı bir platformdur. Bu tür etkinliklerde taraftarlık duygularının ötesinde birlik ve beraberlik duygusunu yaşamak, toplumun ortak noktalarını buluşturmak adına önemlidir. Spor gibi müzik de birleştirici özellikleri olan faaliyetlerdir. Ülkemizde bu etkinliklere daha çok ağırlık verilmeli ve böylece ayrışmanın yerin birliktelik, kavganın yerini sevgi almalı." şeklinde konuştu.

    Bu bir ilandır.

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    Haberler Ekonomi Galatasaraylı iş insanı Mehmet Hanifi Kutlar: "Spor bizleri bir araya getiren özel bir iletişim sunuyor"
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