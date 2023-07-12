2016 öncesi ehliyet alanlar dikkat son tarih yaklaştı! Bu işlemi yaptırmayana para cezası kesilecek

Yeni tip sürücü belgesi 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Yeni tip sürücü belgesi, önceki ehliyetlere göre daha güvenli ve işlevsel olmasıyla biliniyor. Eski kimlik ve ehliyeti değiştirmek için son tarih paylaşıldı. Bu tarihi kaçırıp eski ehliyetini kullanmaya devam edenlere ise para cezası kesilecek.
SON TARİH DUYURULDU
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilirsiniz.
2024 sonundan sonra eski ehliyetle araç kullananlara para cezası kesilecek.