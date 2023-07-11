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    • Ekonomi
    • 11.07.2023 16:50
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    • 11.07.2023 16:50
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    Kazmayı vurdukları her yerden altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan hazine bulundu

    İsrail'in kuzeyinde yer alan Hermon Nehri doğa koruma alanı içindeki Banias arkeolojik sahasında son zamanlarda heyecan verici bir keşif yapıldı. Arkeologlar, bir duvarın içine gizlenmiş bir hazine buldular ve içinde 44 adet saf altın sikke ortaya çıktı. Bu sikkelere dair yapılan araştırmalar, hazineye ait olabilecek en eski tarihi MS 635 olarak işaret ediyor. Keşif bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir buluntu olarak değerlendiriliyor.

    Çılgın keşif gerçekleştirildi! Her yerden şakır şakır altın fışkırıyor

    İsrail'deki arkeologlar Hermon Nehri (Banias) doğa koruma alanında yaptıkları kazılar sırasında büyük bir keşfe imza attı. Gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda duvarın içine gizlenmiş bir altın sikke hazinesi bulundu. Toplamda 170 gram ağırlığındaki sikke istifi, tarihi ve kültürel önemiyle dikkat çeken bir keşif olarak öne çıktı. Bu keşif bölgenin geçmişi hakkında yeni bilgiler sunabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

    TARİHE IŞIK TUTUYOR

    Bilim insanları İsrail'in kuzeyindeki Hermon Nehri (Banias) sahasında bulunan 170 gram ağırlığındaki bir sikke istifinin, MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını belirtiyor.

    Ayrıca araştırmacılar sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin son dönemine ışık tuttuğunu ifade ediyor.

        Arkeologlar duvarın içine gizlenmiş bir hazinede 44 adet saf altın sikke buldu. Bu sikkelere dair yapılan araştırmalar hazineye ait olabilecek en eski tarih olarak MS 635 yılını işaret ediyor. Bu dönemde bölge Bizans İmparatorluğu'nun kontrolündeyken Müslümanlar tarafından fethedildi. Bölgede yapılan bu keşif tarih ve arkeoloji alanında önemli bir buluntu olarak değerlendiriliyor.

        Bilim insanları ülkenin kuzeyindeki Hermon Nehri (Banias) sahasında bulunan 170 gr ağırlığındaki istifin MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını söyledi. Araştırmacılar ayrıca, sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin sonlarına ışık tuttuğunu söyledi.

        Kazı yöneticisi Yoav Lerer, "Sahibinin, bir gün mülkünü geri almak için geri dönmeyi umarak, savaş tehdidinde servetini gizlediğini düşünüyoruz. Sikke yığınının keşfi, Bizans yönetiminin son 40 yılı boyunca Banias şehrinin ekonomisine de ışık tutabilir" diye konuştu.

            Diğer taraftan İsrailli yetkililer antik kentin bir yerleşim bölgesinde yapılan kazıda altın sikkelerin yanı sıra bina kalıntıları, su kanalları ve borular, bronz sikkeler ve çok daha fazlasını ortaya çıkarıldığını aktardı.

            İsrail Eski Eserler Kurumu'nda nümismatik (para birimi) uzmanı olan Dr. Gabriela Bijovsky madeni paraların bir kısmının İmparator Phocas'a (MS 602-610) ancak çoğunun halefi Herakleios'a (MS 610 - 641) ait olduğunu söyledi.
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            Haberler Ekonomi Kazmayı vurdukları her yerden altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan hazine bulundu
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