Kazmayı vurdukları her yerden altın fışkırdı! Tarihe ışık tutan hazine bulundu

İsrail'deki arkeologlar Hermon Nehri (Banias) doğa koruma alanında yaptıkları kazılar sırasında büyük bir keşfe imza attı. Gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda duvarın içine gizlenmiş bir altın sikke hazinesi bulundu. Toplamda 170 gram ağırlığındaki sikke istifi, tarihi ve kültürel önemiyle dikkat çeken bir keşif olarak öne çıktı. Bu keşif bölgenin geçmişi hakkında yeni bilgiler sunabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.
TARİHE IŞIK TUTUYOR
Bilim insanları İsrail'in kuzeyindeki Hermon Nehri (Banias) sahasında bulunan 170 gram ağırlığındaki bir sikke istifinin, MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını belirtiyor.
Ayrıca araştırmacılar sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin son dönemine ışık tuttuğunu ifade ediyor.