Faturada adı soyadı yazanlar kontrol etsin 1-2-3-4-5 kişinin yaşadığı o hanelere elektrik doğal gaz fatura yardımı yapılıyor

Fatura desteği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere hane başına belirlenen miktarda ödeme yapılıyor. Bu miktar hanede yaşayan kişi sayısına göre hesaplanıyor ve belirlenen süre zarfında düzenli olarak yapılıyor. Doğal gaz ve elektrik yardımı da benzer şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ödenen bir destek olarak öne çıkıyor. 2023 itibariyle destek ödeme miktarlarında da artış yaşandı.