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    • Ekonomi
    • 11.07.2023 09:25
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    • 11.07.2023 09:25
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    Aileden sadece 1 kişi başvursa bile yatıyor! Mutlaka e-Devlet'ten başvurun: ASHB o kişilere 1.250 TL veriyor

    Aile Destek Paketi aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapıyor. Sona erecek olan programın bu yıl da devam etmesi kararı alındı. Aile Destek Programı ödemelerinde ailenin gelir miktarına bağlı olarak yardım tutarı değişiklik gösteriyor. Başvuru şartları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kapsamlı bir şekilde açıklandı.

    Aile destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

    Aile Destek Paketi ihtiyaç sahibi ailelere hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda ödeniyor. Normalde sona erecek Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararı alındı. Aile Destek Programı ödemelerinde gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor.

    Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.

    Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirleniyor.

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,
        Mavi Kart sahibi olması,
        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
        18 yaşından küçük olması,
        Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
        durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

        Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)

        450 TL ve altı - 1.250 TL

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
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            Türk Telekom
            Haberler Ekonomi Aileden sadece 1 kişi başvursa bile yatıyor! Mutlaka e-Devlet'ten başvurun: ASHB o kişilere 1.250 TL veriyor
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