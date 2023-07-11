45 meslek için onay çıkarıldı! 2000-2008-2014 sonrası SGK sigorta girişi olan o kişilere erken emeklilik hakkı tanındı

Erken emeklilik sistemi meslek gruplarının emeklilik yaşını normal emeklilik yaşının altına çekerek, bu mesleklerde çalışanların daha erken yaşta emekli olmalarını sağlamayı hedefliyor. Çalışma koşulları, risk faktörleri ve mesleğin zorlukları, bu avantajlı emeklilik hakkının belirlenmesinde rol oynuyor. Erken emeklilik hakkı elde etmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar genellikle çalışma süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörleri içeriyor.