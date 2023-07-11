2023 SGK 4a,4b,4c EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA! Bugün emekli olsam, ne kadar emekli maaşı alırım? Temmuz 2023 zamlı maaş tablosu...

2023 TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl memur maaşlarında enflasyon farkının yanı sıra refah payı da ekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında Meclis'ten geçmesi beklenen memur ve emekli maaş zammını duyurdu. En düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Temmuz'dan itibaren hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak.