2000 sonrası SGK sigorta girişi olan o kişilere erken emeklilik hakkı! 45 meslek için onay çıkarıldı

Erken emeklilik sistemi normal emeklilik yaşından önce çalışanlara emekli olma avantajı sunan bir düzenlemeyi içeriyor. Bu sistem belirli meslek gruplarında çalışan kişilere, çalışma koşulları, risk faktörleri ve zorlukları gibi nedenlerle normal emeklilik yaşından önce emekli olma hakkı tanıyor. Son yapılan düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı 45'e çıktı. Erken emeklilik sistemi çalışanların daha önce emekli olmalarını ve emeklilik dönemlerini daha iyi bir şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlıyor.
45'E ÇIKTI
Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi. Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.
● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
● Cıva üretimi işleri
● Madencilik ve yeraltı işleri
● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler